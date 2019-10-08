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8 жовтня • оновлено в 13:41
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Бій Усик — Спонг під загрозою зриву: названа причина

2.5т Читати матеріал російською

Суперник Олександра Усика в запланованому на 12 жовтня поєдинку — нідерландець Тайрон Спонг — попався на вживанні допінгу. Поєдинок опинився під реальною загрозою зриву.

Олександр Усик

Олександр Усик

boxingscene

"VADA (Всесвітнє антидопінгове агентство. — Ред.) зв'язалося з нами й повідомило, що допінгтест Спонга дав незадовільні результати. Тепер вони відправлені до атлетичної комісії штату Іллінойс. Вранці у нас буде додаткова інформація. Якщо Спонг не зможе провести бій, ми маємо резервних суперників", — написав Едді Хірн, промоутер Усика, у себе в Twitter.

За інформацією BoxingScene, в пробі А у Спонга знайшли препарат кломіфен, внесений до списку підозрілих речовин. Він використовується для підвищення тестостерону у чоловіків, а також як препарат від безпліддя для жінок.

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Нагадаємо, що Усик повинен був дебютувати в суперважкій вазі ще в травні 2019 року проти Карлоса Такама, але бій не відбувся через травму українця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше букмекери різко змінили котирування на бій Усик — Спонг.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Усик – Спонг" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик – Спонг
Особи
Олександр Усик Тайрон Спонг Едді Хірн
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