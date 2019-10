Бій Усик — Спонг під загрозою зриву: названа причина

Суперник Олександра Усика в запланованому на 12 жовтня поєдинку — нідерландець Тайрон Спонг — попався на вживанні допінгу. Поєдинок опинився під реальною загрозою зриву.

"VADA (Всесвітнє антидопінгове агентство. — Ред.) зв'язалося з нами й повідомило, що допінгтест Спонга дав незадовільні результати. Тепер вони відправлені до атлетичної комісії штату Іллінойс. Вранці у нас буде додаткова інформація. Якщо Спонг не зможе провести бій, ми маємо резервних суперників", — написав Едді Хірн, промоутер Усика, у себе в Twitter.

We have been contacted by VADA to inform us that there has been an adverse finding in Tyrone Spong's test. It has been sent to the State of Illinois commission and further information will be released in the morning. We have reserve opponents standing by.