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Бій Усик — Повєткін відкладається: спортивні підсумки 3 березня

2.3тЧитати матеріал російською

Російський боксер Олександр Повєткін не має наміру виходити на ринг проти Олександра Усика 18 травня, а фанати донецького "Шахтаря" спалили прапор Росії на матчі з "Чорноморцем" в Одесі. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 3 березня.

Крім того, британець Тоні Белью відверто розповів про бій із Олександром Усиком. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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Тема
Усик – Повєткін
Особи
Олександр УсикОлександр ПовєткінВасиль Ломаченко
Тег
ФК Шахтар
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Да в принципе пофиг на это ватоголовое убожество.
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