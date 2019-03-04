Бій Усик — Повєткін відкладається: спортивні підсумки 3 березня

Російський боксер Олександр Повєткін не має наміру виходити на ринг проти Олександра Усика 18 травня, а фанати донецького "Шахтаря" спалили прапор Росії на матчі з "Чорноморцем" в Одесі. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 3 березня.

Крім того, британець Тоні Белью відверто розповів про бій із Олександром Усиком. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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