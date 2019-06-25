Бій Усик — Повєткін: промоутер українця зробив заяву

Команда Олександра Усика підтримала боксера в його відмові виходити на ринг проти росіянина Олександра Повєткіна.

За словами промоутера українця Олександра Красюка, саме за спортсменом останнє слово у виборі суперника.

Олександр Усик і Олександр Повєткін Boxing Scene

"Олександр, як і будь-який інший боксер, – джерело, головний стрижень ухвалення рішень. Менеджер або промоутер лише пропонує боксеру, а остаточно вирішує боксер. Йому виходити на ринг і виконувати свою роботу. Ми прислухаємося до думок Олександра. Він сказав, що йому було б некомфортно боксувати через причини, які він оприлюднив. Ми працюємо, беручи до уваги його думки", – цитує Красюка Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська організація (WBO) назвала Олександра Усика обов'язковим претендентом на бій із переможцем реваншу Ентоні Джошуа – Енді Руїс.

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