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Бій Усик — Повєткін: промоутер українця зробив заяву

2.2тЧитати матеріал російською

Команда Олександра Усика підтримала боксера в його відмові виходити на ринг проти росіянина Олександра Повєткіна.

За словами промоутера українця Олександра Красюка, саме за спортсменом останнє слово у виборі суперника.

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Олександр Усик і Олександр Повєткін

Олександр Усик і Олександр Повєткін

Boxing Scene

"Олександр, як і будь-який інший боксер, – джерело, головний стрижень ухвалення рішень. Менеджер або промоутер лише пропонує боксеру, а остаточно вирішує боксер. Йому виходити на ринг і виконувати свою роботу. Ми прислухаємося до думок Олександра. Він сказав, що йому було б некомфортно боксувати через причини, які він оприлюднив. Ми працюємо, беручи до уваги його думки", – цитує Красюка Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська організація (WBO) назвала Олександра Усика обов'язковим претендентом на бій із переможцем реваншу Ентоні Джошуа – Енді Руїс.

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Особи
Олександр ПовєткінОлександр УсикОлександр Красюк
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