Бій Усик – Повєткін: промоутер українця відреагував на повідомлення ЗМІ

Команда українця Олександра Усика (17-0, 13 КО) навіть не розглядає можливості проведення бою з росіянином Олександром Повєткіним (36-2-1, 24 КО).

Коментуючи перемогу "Витязя" над Ділліаном Вайтом і повідомлення ЗМІ про відбірковий бій Усик – Повєткін, промоутер Олександр Красюк зазначив, що його підопічний є обов'язковим претендентом на поєдинок проти Ентоні Джошуа.

"Усик – офіційний претендент на титул чемпіона світу Всесвітньої боксерської організації (WBO) у суперважкій вазі. На жовтень в Усика заплановано поєдинок із Дереком Чісорою. У разі перемоги Олександр має виходити проти Джошуа, якщо той, у свою чергу, успішно відстоїть титули проти Кубрата Пулєва. Вітаємо Повєткіна з феєричною перемогою, розраховували на те, що саме він вийде переможцем, але навіть гіпотетично не розглядали можливості поєдинку двох Олександрів, і навіть не йшлося про це", – наводить слова Красюка Sportbox.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Повєткін нокаутував Ділліана Вайта в п'ятому раунді, перед цим двічі побувавши у нокдауні.