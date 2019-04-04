"Бій Усик - Повєткін не скасований": промоутер розкрив правду про переговори

Промоутер чемпіона світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) Олександр Красюк розповів, як насправді проходили переговори з росіянином Олександром Повєткіним.

"У січні одразу після Нового року вийшло нібито моє інтерв'ю, в якому я заявляв, що багато хто повідмовлялись із супертяжів, що залишилося буквально два варіанти: або Перес, або, здається, Повєткін. Насправді, ця стаття була фейковою, жодного відношення до неї я не мав. Але вона породила хвилю, після якої Усик виявив бажання битися з Повєткіним", - заявив промоутер в інтерв'ю TimE boxing UA.

За словами Красюка, потім він зустрічався в середині січня з Егісом Клімасом, з Едді Хiрном у Нью-Йорку, і спільно обговорювали кандидатуру Повєткіна.

"У нас довго тягнулися переговори. Ухвалювалося рішення / не ухвалювалось. Ми дійшли до етапу, коли нікуди було тягнути, в нашому розумінні. І прийняли рішення битися з Такамом. Після чого Олександр Повєткін висловив свою згоду, коли у нас була певна домовленість щодо Такама", - зазначив промоутер.

За словами Олександра Красюка бій Усик - Повєткін не скасований, а швидше за все відкладений.

"Так історично органічно склалося, що цього разу не виходить цей поєдинок склеїти, але це не означає, що домовленості з такого бою повинні пройти за тим же сценарієм. Не виключаю, що в разі позитивного розвитку подій, Усик один із поєдинків може провести саме з Повєткіним", - підсумував Красюк.

Повєткін в останньому бою у вересні 2018 року програв нокаутом у сьомому раунді британцеві Ентоні Джошуа, який захистив чемпіонські титули за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO у важкій вазі. Усик у листопаді 2018 року взяв верх над британцем Тоні Белью і захистив свої чемпіонські титули.

31 березня Олександр Усик, який оголосив про перехід у суперважку вагу, вперше висловився про свого наступного суперника Карлоса Такама і підготовку до дебюту в хевівейті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Усик – Такам може бути перенесений через проведення 18 травня поєдинку американського чемпіона Деонтея Уайлдера з його співвітчизником Домініком Брiзiлом.

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