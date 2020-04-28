Бій Усик – Ф'юрі: ексчемпіон світу з Росії поставив на українця

Колишній чемпіон світу за версією IBO в першій важкій вазі росіянин Рахім Чахкієв прокоментував розстановку сил у суперважкій вазі і спрогнозував результат бою Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі.

"Говорячи про тих, хто зараз б'ється в професійному боксі, якщо говорити про суперважку вагу, то я вважаю, що потенціал сильний є у Джошуа, поставлю його на перше місце. Ну і поставлю на Усика, але йому в цій вазі ще треба обжитися. Хоча, якщо він зараз зустрінеться з Ф'юрі, то, на мій погляд, він у нього виграє", – сказав Чахкієв в інтерв'ю офіційному сайту Федерації боксу Росії.

Рахім Чахкієв Спорт

Варто відзначити, що Усик міг побитися з росіянином на Олімпіаді-2008, якби вийшов у фінал. Тоді у вирішальному поєдинку Чахкієв переміг італійця Клементе Руссо, який був сильнішим українця у другому раунді змагань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боксер Мурат Гассієв оцінив шанси Олександра Усика в бою проти Тайсона Ф'юрі.

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