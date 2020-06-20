Бій Усик – Чісора пройде в серпні або вересні десь на планеті Земля, – промоутер

Промоутер Олександр Красюк назвав терміни бою між українцем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою.

За словами Красюка команда продовжує шукати місце і час для цього бою.

"Він пройде в серпні або вересні десь на планеті Земля. Усіку все одно, де це буде – в Британії, Штатах, Австралії, Нової Зеландії або Японії. Так само і по глядачам – йому все одно, будуть вони чи ні. Він хоче битися. Кумедно, але справа в тому, що немає жодної людини в світі, яка знає, що станеться в майбутньому. Нам потрібно діяти відповідно до того, що відбувається", – цитує Красюка tribuna.com з посиланням на Boxing Social.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чісора заявив, що має намір битися з українцем Олександром Усиком тільки в присутності глядачів.

Нагадаємо, що бій Усик - Чісора був запланований на 23 травня в Лондоні, проте через пандемію коронавiрусу його офіційно перенесли на невизначений термін.

Раніше Хирн заявив, що готується скасувати поєдинок нашого співвітчизника проти Дерека.

Пізніше він розповів, на яку дату може бути перенесений поєдинок Усика і Чісори.

Пізніше промоутер Олександра Усика повідомив, що бій українця проти Дерека Чісори може відбутися в несподіваному місці і лише за однієї умови.