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30 березня • оновлено в 17:45
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Бій Усик - Чісора офіційно перенесено

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Бій між українським супертяжем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою, який був запланований на 23 травня в Лондоні, перенесений на невизначений термін.

Дане рішення було прийнято в зв'язку з тим, що британська комісія з контролю за боксом через пандемію коронавірусу заборонила проводити будь-які спортивні змагання в країні до кінця травня.

Також промоутерська компанія Matchroom Boxing перенесла бій між Ділліаном Уайтом і Олександром Повєткіним, який був запланований на 2 травня в Манчестері. Нова дата поєдинку – 4 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Олександр Усик розповів про те, як на нього вплинув коронавірус.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Усик - Чiсора
Особи
Дерек Чісора Олександр Усик
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