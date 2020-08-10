Бій Рой Джонс – Тайсон перенесено: названо нову дату

Михайло Морозов Бокс 09:45, 10.08.2020 Оновлено: 09:59, 10.08.2020

Виставковий поєдинок між Роєм Джонсом-молодшим і Майком Тайсоном був перенесений з 12 вересня на 28 листопада.

Як повідомляє видання The Ring, в команді Залізного Майка порахували, що зможуть збільшити прибуток, якщо проведуть бій пізніше, ніж планувалося. Представники двох легенд боксу провели зустріч і затвердили зміну дати.

Відзначимо, що раніше Атлетична комісія штату Каліфорнія оголосила про те, що поєдинок між Джонсом-молодшим і Тайсоном буде проходити у вигляді спарингу, в ході якого жоден з боксерів не буде прагнути відправити свого суперника в нокаут. Це обурило відомого промоутера Едді Хірна, який назвав цю ситуацію катастрофічною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рой Джонс застрахує вуха перед боєм проти Залізного Майка.

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