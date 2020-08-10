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Бій Рой Джонс – Тайсон перенесено: названо нову дату

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
1,9 т.
Рой Джонс - Майк Тайсон

Названо нову дату бою Рой Джонс - Майк Тайсон.

Виставковий поєдинок між Роєм Джонсом-молодшим і Майком Тайсоном був перенесений з 12 вересня на 28 листопада.

Як повідомляє видання The Ring, в команді Залізного Майка порахували, що зможуть збільшити прибуток, якщо проведуть бій пізніше, ніж планувалося. Представники двох легенд боксу провели зустріч і затвердили зміну дати.

Відзначимо, що раніше Атлетична комісія штату Каліфорнія оголосила про те, що поєдинок між Джонсом-молодшим і Тайсоном буде проходити у вигляді спарингу, в ході якого жоден з боксерів не буде прагнути відправити свого суперника в нокаут. Це обурило відомого промоутера Едді Хірна, який назвав цю ситуацію катастрофічною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рой Джонс застрахує вуха перед боєм проти Залізного Майка.

Рой ДжонсМайк Тайсон
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