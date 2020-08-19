Бій Рой Джонс – Тайсон опинився під загрозою зриву: названо причину

Рой Джонс-молодший залишився незадоволений перенесенням виставкового бою проти Майка Тайсона з 12 вересня на 28 листопада і заявив, що може відмовитися від участі в поєдинку.

"Через перенесення бою мені довелося скасувати свої справи, це вплинуло на мій календар. Проблема в тому, що я більше не витрачаю весь свій час на бокс, у мене є інші джерела доходу. Якщо я не можу займатися тим, що приносить мені гроші, то я маю отримати компенсацію. Це неприйнятно. Мої юристи намагаються домовитися про збільшення моєї компенсації. Якщо у них не вийде, то бій буде скасований", – цитує слова Джонса-молодшого видання DailyMail.

Він також зазначив, що якщо організатори хочуть провести поєдинок з глядачами, то тоді і його гонорар має бути вищим за рахунок продажу вхідних квитків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита бою Рой Джонс – Майк Тайсон.