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Бій-реванш століття: Льюїс зробив сенсаційну заяву

30.7тЧитати матеріал російською

Легендарний американський боксер Леннокс Льюїс готовий провести бій-реванш проти не менш легендарного опонента Майка Тайсона. За цей поєдинок 53-річний спортсмен бажає отримати 100 млн доларів.

"Знаєте, я сказав людям, що зніму піжаму за 100 мільйонів. Так що якщо ти серйозно, приходь, дитинко, покажи мені контракт", - цитує Льюїса Daily Mail.

Леннокс Льюїс

Леннокс Льюїс

BoxingScene

Новини
''Не міг дістатися'': Льюїс захопився Віталієм Кличком

Нагадаємо, що перший поєдинок двох суперників відбувся в 2002 році. Триразовий чемпіон світу у восьмому раунді нокаутував Тайсона.

Американець завершив кар'єру перемогою над легендарним українцем Віталієм Кличком в червні 2003 року, а Тайсон пішов з боксу в 2005-му.

Майк Тайсон

Майк Тайсон

BoxingScene

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко веде переговори з декількома телеканалами про своє повернення в ринг.

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Леннокс ЛьюїсМайк Тайсон
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Golubov Vladimir
Golubov Vladimir
Обоз Вы как всегда ошибаетесь! Лэннокс- британский боксёр!!
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