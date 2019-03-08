Бій-реванш століття: Льюїс зробив сенсаційну заяву

Легендарний американський боксер Леннокс Льюїс готовий провести бій-реванш проти не менш легендарного опонента Майка Тайсона. За цей поєдинок 53-річний спортсмен бажає отримати 100 млн доларів.

"Знаєте, я сказав людям, що зніму піжаму за 100 мільйонів. Так що якщо ти серйозно, приходь, дитинко, покажи мені контракт", - цитує Льюїса Daily Mail.

Леннокс Льюїс BoxingScene

Нагадаємо, що перший поєдинок двох суперників відбувся в 2002 році. Триразовий чемпіон світу у восьмому раунді нокаутував Тайсона.

Американець завершив кар'єру перемогою над легендарним українцем Віталієм Кличком в червні 2003 року, а Тайсон пішов з боксу в 2005-му.

Майк Тайсон BoxingScene

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко веде переговори з декількома телеканалами про своє повернення в ринг.

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