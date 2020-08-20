Бій Повєткін – Уайт опинився під загрозою зриву.

Запланований на 22 серпня поєдинок між Олександром Повєткіним і британцем Ділліаном Уайтом може не відбутися.

Як повідомляє видання Klitschko-brothers, у одного з членів команди росіянина було виявлено коронавірус.

"Едді Хірн сказав, що Валерій Макаренко, один з кутових Олександра Повєткіна, здав позитивний тест на коронавірус. Команди Ділліана Уайта й Олександра Повєткіна будуть продовжувати тестуватися у найближчі 24 години", – написано в заяві джерела.

Відзначимо, що спочатку поєдинок між володарем тимчасового пояса WBC Уайтом і колишнім чемпіоном світу Повєткіним мав відбутися ще 2 травня в Манчестері, але був перенесений через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, де можна буде подивитися бій між британцем і росіянином.

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