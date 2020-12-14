Бій Повєткін – Уайт 2 знову перенесли: названо причину

Промоутер Андрій Рябинський заявив, що перенесений через коронавірус в Олександра Повєткіна другий бій між росіянином і Ділліаном Уайтом не відбудеться в січні.

В інтерв'ю виданню ТАСС він зізнався, що їхня команда недооцінила наслідки COVID-19. Нову дату поєдинку буде призначено, коли стануть відомі терміни відновлення спортивної форми російського боксера.

"Бою з Уайтом у січні не буде. Ми недооцінили наслідки вірусу, все пройшло не так гладко, як ми вважали. Бокс – це серйозне навантаження на організм, ризикувати Сашиним здоров'ям я не дозволю. Дату бою будемо обговорювати і призначати, коли зрозуміємо, в якому темпі зможемо рухатися з підготовкою", – розповів Рябинський.

Нагадаємо, що в першому бою Повєткін здобув видовищну перемогу, нокаутувавши Уайта в п'ятому раунді, незважаючи на те, що до цього росіянин кілька разів побував у нокдауні. Спочатку їхній реванш був призначений на 21 листопада, але через коронавірус в Олександра його перенесли на 30 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уайт заявив, що не вірить у коронавірус у Повєткіна, та розповів свою версію подій.