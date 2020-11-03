Бій Повєткін – Вайт 2 перенесено: названо причину та нову дату

Михайло Морозов Бокс 17:01, 3.11.2020 Оновлено: 17:06, 3.11.2020

Російський боксер Олександр Повєткін здав позитивний тест на коронавірус і перебуває в лікарні, тому його повторний поєдинок проти британця Ділліана Вайта було перенесено.

На своїй сторінці в Instagram про це оголосив промоутер із компанії Matchroom Boxing Едді Гірн. Нову дату бою, який було спочатку заплановано на 21 листопада, попередньо призначено на 30 січня.

Незабаром стане відомо про зміни, які буде внесено до розкладу вечора боксу, головним поєдинком якого мав стати реванш Повєткіна та Вайта.

Реванш Повєткіна і Вайта перенесли
Instagram Едді Гірна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому бою між боксерами росіянин здобув ефектну перемогу, нокаутувавши суперника в п'ятому раунді і став обов'язковим претендентом на пояс WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі.

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

У Києві під Радою зібрався масовий мітинг "євробляхерів" та ФОП: центр перекрито

"Слуг народу" спіймали на порушенні ПДР на зустрічі із Зеленським: опубліковано фото

Діра в бюджеті, розпуск Ради і відставка КСУ: головні тези ефіру із Зеленським

На Полтавщині прокурор із сім'єю розбилися в аварії – ЗМІ

На відео потрапив момент розстрілу перехожого у Відні. Кадри 21+