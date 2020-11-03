Бій Повєткін – Вайт 2 перенесено: названо причину та нову дату

Російський боксер Олександр Повєткін здав позитивний тест на коронавірус і перебуває в лікарні, тому його повторний поєдинок проти британця Ділліана Вайта було перенесено.

На своїй сторінці в Instagram про це оголосив промоутер із компанії Matchroom Boxing Едді Гірн. Нову дату бою, який було спочатку заплановано на 21 листопада, попередньо призначено на 30 січня.

Незабаром стане відомо про зміни, які буде внесено до розкладу вечора боксу, головним поєдинком якого мав стати реванш Повєткіна та Вайта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому бою між боксерами росіянин здобув ефектну перемогу, нокаутувавши суперника в п'ятому раунді і став обов'язковим претендентом на пояс WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі.