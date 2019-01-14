Бій непереможного українського боксера завершився незвичайним результатом

Непереможний український боксер напівлегкої вагової категорії Віктор Славинський (7-0-1, 4 КО) у рамках вечора боксу в Лос-Анджелесі завершив внічию бій з Анхелем Монрреалем (10-11-2, 3 КО).

Поєдинок із 30-річним мексиканцем був запланований на чотири раунди, але рефері зупинили його вже першому, технічним рішенням несподівано давши нічию.

Luckypunch уточнює, що TD - technical decision (технічне рішення) ухвалюється, наприклад, у тому випадку, коли боксери випадково зіткнулися головами, і один із них або обидва не можуть продовжувати бій.

Новини Бій відомого українського боксера несподівано скасували

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний випадок трапився в листопаді минулого року з іншим українським боксером - Дмитром Митрофановим.

Його бій проти чемпіона Голландії Джино Кантерса завершився з дуже рідкісним і нехарактерним для боксу результатом. Бій проходив в андеркарті суперпротистояння Олександра Усика і Тоні Белью в Великобританії на "Манчестер Арені".

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