Бій непереможного українського боксера завершився незвичайним результатом

Непереможний український боксер напівлегкої вагової категорії Віктор Славинський (7-0-1, 4 КО) у рамках вечора боксу в Лос-Анджелесі завершив внічию бій з Анхелем Монрреалем (10-11-2, 3 КО).
Поєдинок із 30-річним мексиканцем був запланований на чотири раунди, але рефері зупинили його вже першому, технічним рішенням несподівано давши нічию.
Luckypunch уточнює, що TD - technical decision (технічне рішення) ухвалюється, наприклад, у тому випадку, коли боксери випадково зіткнулися головами, і один із них або обидва не можуть продовжувати бій.
Українець Славинський в вечорі боксу в Лос-Анджелесі завершив бій нічиєї технічним рішенням суддів ☝️. Український боксер напівлегкій ваговій категорії @viktor_slavinskiy (7-0-1, 4 КО) в рамках вечора боксу в Лос-Анджелесі завершив внічию бій з 30-річним мексиканцем Анхель Монрреалем (10-11-2, 3 КО) 👊. Поєдинок був запланований на 4 раунду, але рефері зупинили його в першому, технічним рішенням давши нічию 🥊. Відзначимо, що TD - technical decision (технічне рішення) приймається, наприклад, в тому випадку, коли боксери випадково зіткнулися головами, і один з них або обидва не можуть продовжувати бій. Технічне рішення не приймається, якщо не пройшло ще чотири раунди (при чотирьох запланованих - три раунди). Після його прийняття перемога присуджується суддями. . # бокс # новостібокса # Славинський # лакіпанчнет #boxing #boxingnews #slavinskiy #slavinskiymonrreal #losangeles #luckypunchnet
Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний випадок трапився в листопаді минулого року з іншим українським боксером - Дмитром Митрофановим.
Його бій проти чемпіона Голландії Джино Кантерса завершився з дуже рідкісним і нехарактерним для боксу результатом. Бій проходив в андеркарті суперпротистояння Олександра Усика і Тоні Белью в Великобританії на "Манчестер Арені".
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