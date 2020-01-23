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23 січня • оновлено в 22:57
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Бій навесні: промоутер Усика назвав наступного суперника українця

1.4т
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Промоутер непереможного українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що з великою ймовірністю наступним суперником його підопічного стане Дерек Чісора.

Усик і Красюк

Усик і Красюк

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"Ми ще не визначилися ні з датою, ні остаточно з суперником. Є план, що це буде Чісора, але точно сказати не можу. Чи немає страху, що пауза у Усика буде досить тривалою? Ні, все нормально. Ми близькі до домовленості. Ніхто нікуди не поспішає. Все йде і вирішується. Швидше за все, це буде так – спочатку Чісора, а потім Джошуа. Бій повинен бути навесні", - цитує Красюка tribuna.com.

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Усик може поставити під загрозу бій із Джошуа

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) принизливо відгукнувся про Усика, назвавши його "ноунеймом".

22 січня британський чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Ентоні Джошуа кинув виклик Усику, який є обов'язковим претендентом пояс WBO.

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Автор
Максим Богданов
Особи
Олександр Красюк Олександр Усик Дерек Чісора
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