Бій навесні: промоутер Усика назвав наступного суперника українця

Промоутер непереможного українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що з великою ймовірністю наступним суперником його підопічного стане Дерек Чісора.

Усик і Красюк K2 Promotion

"Ми ще не визначилися ні з датою, ні остаточно з суперником. Є план, що це буде Чісора, але точно сказати не можу. Чи немає страху, що пауза у Усика буде досить тривалою? Ні, все нормально. Ми близькі до домовленості. Ніхто нікуди не поспішає. Все йде і вирішується. Швидше за все, це буде так – спочатку Чісора, а потім Джошуа. Бій повинен бути навесні", - цитує Красюка tribuna.com.

Новини Усик може поставити під загрозу бій із Джошуа

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) принизливо відгукнувся про Усика, назвавши його "ноунеймом".

22 січня британський чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Ентоні Джошуа кинув виклик Усику, який є обов'язковим претендентом пояс WBO.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!