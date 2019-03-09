"Бій мого життя": олімпійський чемпіон зробив заяву про Ломаченка

Британський боксер Люк Кемпбелл оцінив виступи українського чемпіона Василя Ломаченка. Олімпійський чемпіон-2012 у найлегшій вазі вірить у свою перемогу, якщо коли-небудь зможе поборотися з українцем.

"Він шульга, і я шульга. Я добре боксую з шульгами, та і йому добре з ким завгодно, хто навпроти нього. Я великий легковаговик, я сильний, і я вірю, що можу вийти і перемогти. Я не хочу сказати, що це буде легкий бій, не зрозумійте мене неправильно. Це буде бій мого життя. Я фокусируюсь на ньому і з радістю вийду проти нього. Вірю, що зможу це зробити ", - цитує Кемпбелла VRinge.

Люк Кемпбелл lukecampbellofficial.co.uk

Також британець висловив підтримку своєму співвітчизнику Ентоні Кроллі, який 12 квітня битися з Ломаченком.

"Це величезна можливість для Ентоні Кролли. Йому нічого втрачати. Я буду за нього вболівати", - заявив Кемпбелл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суперник британця Ентоні Кролли Джон Мюррей упевнений, що українця Василя Ломаченка можна перемогти. Колишній боксер дав пораду опоненту нашого чемпіона, як здобути перемогу в поєдинку 12 квітня в Лос-Анджелесі.

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