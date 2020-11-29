Бій Майк Тайсон – Рой Джонс: опубліковано статистику ударів

За підрахунками комп'ютеризованої системи оцінки ударів в єдиноборствах Compubox, легендарний американський боксер Майк Тайсон за всі 8 раундів бою проти Роя Джонса викинув 193 удари, водночас 67 із них досягли мети. 51-річний Джонс завдав 236 ударів, але влучив у ціль усього лише 37 разів.

Статистика точних джебів майже рівна (9/8), але за точністю попереду опинився 54-річний Тайсон (18% проти 11%). Залізний Майк випередив свого суперника й за силовими ударами: 57 на 28.

Статистика ударів у бою Тайсон - Джонс

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Майка Тайсона і Роя Джонса відбулася в ніч на 29 листопада в Лас-Вегасі. Суддівська колегія, зібрана з відомих боксерів минулого, ухвалила рішення зафіксувати в бою нічию.

Пізніше було опубліковано відео з найкращими моментами битви.