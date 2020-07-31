Бій Ломаченко – Лопес опинився під загрозою зриву

Михайло Морозов Бокс 10:24, 31.07.2020

Бій між Теофімо Лопесом і Василем Ломаченком знаходиться під загрозою зриву через те, що американець залишився незадоволений своїм гонораром.

"Лопесу запропонували 1,2 мільйона доларів за титульний поєдинок проти Ломаченка, запланований на 3 жовтня, однак він хоче отримати значно більшу суму, тому проведення бою знаходиться під питанням. Ломаченко погодився на запропонований йому гонорар і може сумарно отримати більше 3,25 мільйонів доларів", – написав журналіст видання The Athletic Майк Коппінджер у себе в Twitter.

Майк Коппінджер розповів про те, що бій Ломаченко - Лопес опинився під загрозою зриву
Twitter

Він також зазначив, що Лопес вже змирився з тим, що захищатиме свій пояс IBF проти іншого суперника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Теофімо і Василь обмінялися випадами на адресу один одного.

Американець записав відео, в якому закликав Ломаченка принести йому чемпіонські пояси, а українець сказав Лопесу повертатися в зал і зосередитися на поєдинку.

Теофімо не сподобалася відповідь нашого співвітчизника, і він заявив, що "снідає такими старими, як Ломаченко".

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