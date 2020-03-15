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15 березня • оновлено в 15:53
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Бій Ломаченко - Лопес можуть скасувати: всі подробиці

1.9т
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Глава промоутерської організації Top Rank Боб Арум підтвердив, що бій чемпіона WBC, WBA і WBO Василя Ломаченка з американцем Теофімо Лопесом може бути перенесений через коронавiрус.

Лопес, Арум і Ломаченко

Лопес, Арум і Ломаченко

Boxingscene.com

"Арена "Медісон-сквер-гарден" збиралася дати велику гарантію, щоб здобути цей бій. Якщо не буде глядачів, то ця пропозиція стане неактуальною. Ми нічого не можемо зробити. Хіба що пояснити ситуацію, що склалася, бійцям", – наводить слова Арума інсайдер Майк Коппінджер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок українця з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом відбудеться 30 травня 2020 року. Букмекери вже назвали фаворита зустрічі.

Раніше Тедді Атлас заявив, що чемпіон IBF Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) єдиний боксер, хто може побити українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ломаченко - Лопес
Особи
Теофімо Лопес Василь Ломаченко Боб Арум
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