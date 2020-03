Глава промоутерської організації Top Rank Боб Арум підтвердив, що бій чемпіона WBC, WBA і WBO Василя Ломаченка з американцем Теофімо Лопесом може бути перенесений через коронавiрус.

"Арена "Медісон-сквер-гарден" збиралася дати велику гарантію, щоб здобути цей бій. Якщо не буде глядачів, то ця пропозиція стане неактуальною. Ми нічого не можемо зробити. Хіба що пояснити ситуацію, що склалася, бійцям", – наводить слова Арума інсайдер Майк Коппінджер.

Canelo Alvarez-Billy Joe Saunders is one of many fights in jeopardy of being delayed due to the #COVIDー19 pandemic.



Another: Lomachenko-Teofimo@pugboxing and I report on the contingencies being put together across boxing to salvage the schedulehttps://t.co/aDpd6PSsAL pic.twitter.com/YLcY5eSIBu