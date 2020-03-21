Бій Ломаченка скасований

Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес заявив, що його поєдинок з українським чемпіоном WBC, WBA і WBO Василем Ломаченком не відбудеться в заплановану дату через пандемію коронавiрусу.

Василь Ломаченко

"Поєдинок з Ломаченком не відбудуться вчасно, буде абсолютно нова дата. Top Rank відправили Ломаченка додому в Україну. Зазвичай тренувальний табір триває два місяці, а це означає, що ми повинні були стартувати вже зараз. Команда Василя не знає, коли закінчиться карантин. Якщо все вирішиться в квітні, можливо, бій перенесуть на червень", - заявив Лопес в інтерв'ю Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок українця з Лопесом повинен був відбутися 30 травня 2020 року. Букмекери вже назвали фаворита зустрічі.

Про можливість перенесення поєдинку Ломаченко - Лопес вперше заговорив Боб Арум

14 березня Тедді Атлас заявив, що Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) єдиний боксер, хто може побити українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!