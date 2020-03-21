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21 березня • оновлено в 21:53
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Бій Ломаченка скасований

2.4т
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Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес заявив, що його поєдинок з українським чемпіоном WBC, WBA і WBO Василем Ломаченком не відбудеться в заплановану дату через пандемію коронавiрусу.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

"Поєдинок з Ломаченком не відбудуться вчасно, буде абсолютно нова дата. Top Rank відправили Ломаченка додому в Україну. Зазвичай тренувальний табір триває два місяці, а це означає, що ми повинні були стартувати вже зараз. Команда Василя не знає, коли закінчиться карантин. Якщо все вирішиться в квітні, можливо, бій перенесуть на червень", - заявив Лопес в інтерв'ю Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок українця з Лопесом повинен був відбутися 30 травня 2020 року. Букмекери вже назвали фаворита зустрічі.

Про можливість перенесення поєдинку Ломаченко - Лопес вперше заговорив Боб Арум

14 березня Тедді Атлас заявив, що Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) єдиний боксер, хто може побити українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

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Читайте всі новини по темі "Ломаченко - Лопес" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ломаченко - Лопес
Особи
Теофімо Лопес Василь Ломаченко
Джерело
Джерело: tribuna.com
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