Бій Ломаченко – Лопес: ЗМІ назвали гонорари боксерів

Український чемпіон в легкій вазі WBA, WBO і WBC Franchise Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) за бій проти володаря титулу IBF Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) отримає 3,25 мільйона доларів.

Гонорар американця за інформацією The Athletic, складе 1,5 мільйона доларів.

Спочатку в пресі фігурувала сума в 1,2 мільйона. Лопес відмовився битися за такі гроші. Ломаченко запропонував віддати йому частину свого заробітку. Як наслiдок дохід українця не складе оголошені раніше в ЗМІ 3,5 мільйона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня Теофімо прийняв умови бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі проти Василя. Тепер очікується, що він відбудеться 17 жовтня і буде транслюватися по ESPN.

Спочатку поєдинок між Ломаченком і Лопесом був запланований на 30 травня в Нью-Йорку на "Медісон Сквер Гарден", але був перенесений на пізнішу дату через пандемію коронавiрусу.