Бій Головкін - Дерев'янченко: фантастичне виконання гімну України

Співачка Вікторія Роуз неймовірно ефектно виконала гімн України перед боєм Геннадій Головкін - Сергій Дерев'янченко. Артистка акапельно заспівала головну пісню нашої країни, зірвавши овації залу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися фантастичною атмосферою в "Madison Square Garden".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 6 жовтня Головкін переміг Дерев'янченка в поєдинку за вакантний чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) в середній вазі і за титул Міжнародної боксерської організації (IBO).

Зустріч завершилася одноголосним рішенням суддів. Під час інтерв'ю в рингу Головкіна освистали глядачі "Madison Square Garden".

Пізніше були опубліковані суддівські записки, з яких стало ясно скільки раундів виграв українець.

Також були опубліковані кращі моменти бою на відео.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!