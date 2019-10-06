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6 жовтня • оновлено в 17:57
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Бій Головкін - Дерев'янченко: фантастичне виконання гімну України

4.6т Читати матеріал російською

Співачка Вікторія Роуз неймовірно ефектно виконала гімн України перед боєм Геннадій Головкін - Сергій Дерев'янченко. Артистка акапельно заспівала головну пісню нашої країни, зірвавши овації залу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися фантастичною атмосферою в "Madison Square Garden".

Новини
Дерев'янченка і Головкіна госпіталізували після бою

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 6 жовтня Головкін переміг Дерев'янченка в поєдинку за вакантний чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) в середній вазі і за титул Міжнародної боксерської організації (IBO).

Зустріч завершилася одноголосним рішенням суддів. Під час інтерв'ю в рингу Головкіна освистали глядачі "Madison Square Garden".

Пізніше були опубліковані суддівські записки, з яких стало ясно скільки раундів виграв українець.

Також були опубліковані кращі моменти бою на відео.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Головкін – Деревянченко" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Головкін – Деревянченко
Особи
Геннадій Головкін Сергій Деревянченко
Місце
США Нью Йорк
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Красава!!!
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0
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Не, мне в исполнении Порошенко больше нравится. Он глазки так прикольно закатывает, и причмокивает. А это банально завывала, и голос так себе. И вообще, полное не соответствие. Поют, что не вмэрла Украина, но ноют так скорбно, словно уже и вмэрла, и схоронили, и 9, и 40 дней справили.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Меня одного стошнило?
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Захаров Дмитрий, надеюсь что одного!
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