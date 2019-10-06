Бій Головкін - Дерев'янченко: фантастичне виконання гімну України

Співачка Вікторія Роуз неймовірно ефектно виконала гімн України перед боєм Геннадій Головкін - Сергій Дерев'янченко. Артистка акапельно заспівала головну пісню нашої країни, зірвавши овації залу.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися фантастичною атмосферою в "Madison Square Garden".
Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 6 жовтня Головкін переміг Дерев'янченка в поєдинку за вакантний чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) в середній вазі і за титул Міжнародної боксерської організації (IBO).
Зустріч завершилася одноголосним рішенням суддів. Під час інтерв'ю в рингу Головкіна освистали глядачі "Madison Square Garden".
Пізніше були опубліковані суддівські записки, з яких стало ясно скільки раундів виграв українець.
Також були опубліковані кращі моменти бою на відео.
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