Бій Джошуа – Пулєв: опубліковано відео переможного нокауту

Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) ефектно переміг представника Болгарії Кубрата Пулєва (28-2, 14 KO) в бою за титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA Super і IBF.

Бій на SSE Arena в Лондоні завершився достроково. Джошуа домінував у бою й міг його завершити ще в 3-му раунді, коли двічі відправив опонента в нокдаун.

Болгарського боксера врятував гонг, і Пулєв зміг протриматися до 9-ї трихвилинки, коли пропустив забійний аперкот.

Претендент був приголомшений, і Джошуа кинувся його добивати. Ключовим став правий боковий за кілька секунд до гонгу, який відправив Кубрата в нокаут.

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Нагадаємо, що в грудні 2019 року 31-річний британець переміг за очками в реванші Енді Руїса й повернув собі всі чемпіонські пояси.