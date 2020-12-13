Бій Джошуа – Пулєв: опубліковано відео переможного нокауту
Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) ефектно переміг представника Болгарії Кубрата Пулєва (28-2, 14 KO) в бою за титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA Super і IBF.
Бій на SSE Arena в Лондоні завершився достроково. Джошуа домінував у бою й міг його завершити ще в 3-му раунді, коли двічі відправив опонента в нокдаун.
Болгарського боксера врятував гонг, і Пулєв зміг протриматися до 9-ї трихвилинки, коли пропустив забійний аперкот.
Претендент був приголомшений, і Джошуа кинувся його добивати. Ключовим став правий боковий за кілька секунд до гонгу, який відправив Кубрата в нокаут.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.
Нагадаємо, що в грудні 2019 року 31-річний британець переміг за очками в реванші Енді Руїса й повернув собі всі чемпіонські пояси.