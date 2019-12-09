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9 грудня • оновлено в 11:45
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"Бігав по рингу, як Кличко": Уайлдер епічно розкритикував Джошуа

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Чемпіон світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі Деонтей Уайлдер розкритикував дії чемпіона світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа в бою проти Енді Руїса.

Британець хоч і здобув перемогу рішенням суддів, але зробив це в дуже нудній манері, на чому акцентував увагу Уайлдер.

Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер

"Джошуа зробив те, що мав зробити для перемоги. Він бігав по рингу. У його тренувальному таборі побував Кличко, і ми побачили в Ентоні багато від Кличка. Він пробивав джеб, а потім захоплював суперника. Це все, що він робив того вечора . Менталітет Джошуа – виживати. Він використовував метод Кличка. На відміну від нього, у мене ментальність монстра, воїна. Бокс – жорстокий спорт, саме так я до цього і ставлюся. На ринзі не буду показувати комусь свою любов", – наводить слова американця DAZN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джошуа "пустив кров" Руїсу в бою-реванші, що відбувся 7 грудня у Ер-Ріяді. Саудівська Аравія. Британець здобув перемогу за очками і повернув собі чемпіонські титули за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO.

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Читайте всі новини по темі "Джошуа – Руїс: реванш" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Деонтей Уайлдер Ентоні Джошуа Володимир Кличко
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