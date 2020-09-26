Біатлоністка збірної України пропустить сезон через вагітність

Максим Іншаков Біатлон 22:34, 26.09.2020

Призерка етапів Кубка світу з біатлону Ольга Абрамова пропустить майбутній зимовий сезон, повідомляє XSPORT.ua з посиланням на президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака.

На питання про причини відсутності спортсменки на чемпіонаті України з літнього біатлону, що проходить нині, глава ФБУ зазначив, що Ольга тимчасово призупинила свою кар'єру і пішла в декретну відпустку.

У свою чергу сама Ольга повідомила, що після народження дитини планує повернутися до активної спортивної діяльності і націлена на Олімпійські ігри-2022.

Нагадаємо, Абрамова є призеркою і переможницею етапів Кубка світу і Кубка IBU, триразовою чемпіонкою світу з літнього біатлону. У минулому сезоні спортсменка зайняла 22-е місце в загальному заліку Кубка IBU.

Раніше стало відомо, що ще одна відома українська біатлоністка Яна Бондар завершила свою кар'єру.

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