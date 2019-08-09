Без титулу: IBF готує жорстке рішення по реваншу Джошуа - Руїс

Міжнародна боксерська федерація (IBF) може позбавити чемпіона світу в суперважкій вазі мексиканця Енді Руїса пояса в своїй версії.

Причиною є те, що Руїс і Джошуа до цих пір не прийшли до остаточного рішення про проведення матчу-реванща між собою.

Енді Руїс - Ентоні Джошуа

У червні Руїс сенсаційно побив Джошуа, відібравши титули за версіями WBA Super, WBO і IBF. Британець активував пункт про реванш, але сторони ніяк не можуть домовитися про місце проведення другого бою - Руїс категорично проти того, щоб битися в Британії.

В IBF стурбовані тим, що тривалі переговори шкодять інтересам їх обов'язкового претендента Кубрата Пулєва з Болгарії. Паралельно організація вимагає від Руїса дати бій Пулєву.

Промоутери мексиканця попросили IBF відстрочити обов'язковий захист заради реваншу з Джошуа. З огляду на тривалі переговори, не виключено, що в IBF незабаром втратять терпіння, повідомляє The Athletic.

Якщо Руїс буде позбавлений титулу, то чемпіонське звання розіграють бійці з найвищим рейтингом за версією IBF - Пулєв та поляк Адам Ковнацкі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше довгоочікуваний реванш Джошуа - Руїс виявився під загрозою зриву через великий допінг-скандал.

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