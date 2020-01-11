Без Ломаченка: два українці потрапили у топ-100 боксерів усіх часів

Авторитетне видання WorldBoxingNews назвало 1000 найкращих боксерів усіх часів. Українці Олександр Усик і Володимир Кличко потрапили до топ-100 рейтингу.

Як повідомляється на офіційному сайті агентства, Кличко-молодший опинився на 37-му рядку списку, а Усик замкнув першу сотню найкращих. У список також увійшли й інші представники України: Василь Ломаченко став 113-м, Віталій Кличко – 139-м, а Віктор Постол, Кід Каплан, Сергій Дерев'янченко, В'ячеслав Глазков і Володимир Сидоренко опинилися в четвертій сотні боксерів і нижче.

Володимир Кличко і Олександр Усик

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Варто відзначити, що першу позицію в рейтингу посів американець Флойд Мейвезер, а другим і третім стали філіппінець Менні Пак'яо й аргентинець Карлос Монсон відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, драматичний бій Володимира Кличка проти Ентоні Джошуа визнаний боєм десятиліття.

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