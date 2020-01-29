Бетонний стовп впав на машину з екстренером Усика і Ломаченка

Постраждалим водієм від електроопори, що впала під час ДТП у Львові, став колишній головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський.

ДТП у Львові Facebook Igor Zinkevych

Титулований фахівець у 2012 році готував національну команду до Олімпіади в Лондоні. Тоді по "золоту" завоювали Олександр Усик і Василь Ломаченко.

"Я їхав спокійно, а тут стовп впав на тролейбус. Я зупинився, а машини стали об'їжджати тролейбус. Я їхав за машинами. Бус переді мною проїхав, а я пригальмував. Тоді другий стовп впав на мій автомобіль Mitsubishi", - розповів Сосновський в інтерв'ю Zaxid.net.

Сосновський з Ломаченком і Усиком на ОІ-2021 fakty.ua

В результаті події постраждав тільки автомобіль. За словами Дмитра Дмитровича, його транспортний засіб було застраховано, тому його майже відразу евакуатором відвезли на сервіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Сосновський закликав припинити діставати Олександра Усика політичними питаннями.

Крім того, Сосновський розповів кумедний випадок, який багато років тому стався з Олександром Усиком і дівчиною на зборах перед черговим турніром.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!