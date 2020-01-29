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29 січня • оновлено в 18:59
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Бетонний стовп впав на машину з екстренером Усика і Ломаченка

1.4т
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Постраждалим водієм від електроопори, що впала під час ДТП у Львові, став колишній головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський.

ДТП у Львові Facebook

ДТП у Львові Facebook

Igor Zinkevych

Титулований фахівець у 2012 році готував національну команду до Олімпіади в Лондоні. Тоді по "золоту" завоювали Олександр Усик і Василь Ломаченко.

"Я їхав спокійно, а тут стовп впав на тролейбус. Я зупинився, а машини стали об'їжджати тролейбус. Я їхав за машинами. Бус переді мною проїхав, а я пригальмував. Тоді другий стовп впав на мій автомобіль Mitsubishi", - розповів Сосновський в інтерв'ю Zaxid.net.

Сосновський з Ломаченком і Усиком на ОІ-2021

Сосновський з Ломаченком і Усиком на ОІ-2021

fakty.ua

В результаті події постраждав тільки автомобіль. За словами Дмитра Дмитровича, його транспортний засіб було застраховано, тому його майже відразу евакуатором відвезли на сервіс.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Сосновський закликав припинити діставати Олександра Усика політичними питаннями.

Крім того, Сосновський розповів кумедний випадок, який багато років тому стався з Олександром Усиком і дівчиною на зборах перед черговим турніром.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Дмитро Сосновський
Місце
Україна Львів
Теги
ДТП Львівщина ДТП
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