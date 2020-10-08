Берiнчик вразив найнесподіванішим виходом у ринг. Відео

Український чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (13-0, 7 КО) на бій проти румунського боксера Віорела Сіміона (22-3, 9 КО) вийшов в образі Супермена.

Українець з'явився на поєдинку, буквально залетівши в ринг. Такий перфоманс справив враження на шанувальників Дениса в інтернеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис вирізняється незвичайними шоу перед своїми боями.

Наприклад, перед своїм крайнім боєм з Ектором Сарм'єнто (21-1-0, 14 КО) українець вийшов у ринг в образі Галка, а з мексиканцем Патріціо Лопесом Морено 32-річного уродженця Краснодона Донецької області вивезли на бій в образі героя Ентоні Гопкінса з голлівудського трилера "Мовчання ягнят" – Ганнібала Лектера. У квітні позаминулого року Берiнчик вийшов в образі відвідувача лазні.

У квітні 2018-го перед першим титульним боєм у професійній кар'єрі українець з'явився в костюмі ведмедя.

У червні на бій із Хосе Прієто українець під козацький марш виїхав на ринг київського Палацу спорту на коні, а на свій бій проти іспанця Ісмаєля Гарсії в Києві вийшов в образі каторжанина.

На бій із філіппінцем Росекі Крістобалем Денис вийшов в образі комп'ютерного героя СуперМаріо.

Раніше він виїжджав у ринг на мотоциклі і разом з Олександром Усиком влаштовував козацьке шоу.