Берiнчик відмовився відповідати на питання про уряд України, злякавшись помсти в "ЛНР"

Український боксер легкої ваги Денис Берiнчик (13-0, 7 КО) відмовився відповідати, чи вірить він в уряд України, і в те, що вiн здатний щось змінити?.

"Я не буду відповідати на це питання, і напевно скоро буду їхати [боксер давав інтерв'ю в машині]. Ти не туди копаєш, не на спортивну ідеологію тягнеш. Ти хочеш, щоб я тобі відповів, і у мене будинок в Краснодоні [після 2014 року Сорокiно - контролюється "владою" "луганської народної республіки"], загорівся, я не можу зрозуміти? Чому? Тому що я живу в Краснодоні, народився в Краснодоні, у мене там будинок. Ти хочеш, щоб я багато чого тобі розповів, і у мене там будинок загорівся? Я мовчу. Краще не питай. Я не політичний діяч, що не історик. Я не керівник громадських організацій. Я просто одиничка - простий спортсмен, боксер", – сказав Беринчик в Instagram "Спортарена".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Берiнчик поділився своєю думкою про анексованi території нашої країни, заявивши, що Крим може бути для українців Кримом, але на карті у нього триколор.

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