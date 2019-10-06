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6 жовтня • оновлено в 17:57
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Берiнчик тільки в кінці бою дізнався, що йому потрібно провести 12 раундів, а не 10

4.6т Читати матеріал російською

Український боксер Денис Берiнчик (12-0, 7 КО) тільки в перерві після дев'ятого раунду бою проти мексиканця Лопеса Морено (26-4, 19 КО) дізнався, як довго йому ще потрібно боксувати.

На питання "Скільки [раундів]?" йому відповіли: "12".

Після бою підійшов директор його промоутерської компанії, якому Берiнчик сказав наступне: "Я тільки в 9-му раунді дізнався, що буде 12 раундів".

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"Носатий придурок": Берінчик вiдсмалив в ринзi після перемоги

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 жовтня на арені ТРЦ "Термінал" в Броваах Денис впевнено захистив свій титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі.

31-річний уродженець Краснодону Донецької області з'явився на поєдинок в образі героя Ентоні Хопкінса з голлівудського трилера "Мовчання ягнят" - Ганнібала Лектера.

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Особа
Денис Берінчик
Місце
Україна Бровари
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Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Классно пацан готовился к бою.хехе
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