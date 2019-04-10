Беринчик розповів, як закінчиться бій Ломаченко - Кролла

Український чемпіон International WBO в легкій вазі Денис Беринчик (10-0, 7 КО) зробив прогноз на бій Ломаченко - Кролла.

Ломаченко - Кролла

"Велика відповідальність лежить на Анатолії Ломаченке, на тренувальному процесі. Тому що мені, як і багатьом, здалося, що Вася був в двох попередніх боях або перетренирован або так добре готувалися суперники. Думаю, що Василь Ломаченко все зважив, і зможе показати красивий бокс в його стилі. У нього бої видовищні і дуже красиві. Головне, щоб Вася залишався у своїй манері, бити постійно свої комбінації. Я бажаю йому удачі. I думаю, перемога за ним. думаю, ТКО в восьмому раунді", - заявив Денис .

Нагадаємо, що 20 квітня Беринчик проведе захист титулу в київському Палаці спорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) свій бій проти британця Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО). проведе в "Стейплс-центрі" в Лос-Анджелесі (США) в ніч на 13 квітня. Букмекери вже опублікували принизливі котирування на переможця.

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