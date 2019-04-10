МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Беринчик розповів, як закінчиться бій Ломаченко - Кролла

265Читати матеріал російською

Український чемпіон International WBO в легкій вазі Денис Беринчик (10-0, 7 КО) зробив прогноз на бій Ломаченко - Кролла.

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

"Велика відповідальність лежить на Анатолії Ломаченке, на тренувальному процесі. Тому що мені, як і багатьом, здалося, що Вася був в двох попередніх боях або перетренирован або так добре готувалися суперники. Думаю, що Василь Ломаченко все зважив, і зможе показати красивий бокс в його стилі. У нього бої видовищні і дуже красиві. Головне, щоб Вася залишався у своїй манері, бити постійно свої комбінації. Я бажаю йому удачі. I думаю, перемога за ним. думаю, ТКО в восьмому раунді", - заявив Денис .

Нагадаємо, що 20 квітня Беринчик проведе захист титулу в київському Палаці спорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) свій бій проти британця Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО). проведе в "Стейплс-центрі" в Лос-Анджелесі (США) в ніч на 13 квітня. Букмекери вже опублікували принизливі котирування на переможця.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Денис БеринчикЕнтоні КроллаВасиль Ломаченко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки