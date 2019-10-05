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6 жовтня • оновлено в 17:55
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Берiнчик побив мексиканця в чемпіонському бою

18.5т Читати матеріал російською

Українець Денис Берінчик (11-0, 7 КО) впевнено захистив свій титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі.

Головний поєдинок боксерського вечора в Броварах проти представника Мексики Патріціо Лопеса Морено (26-3, 19 КО) завершився одноголосним рішенням суддів: 120-108, 120-108, 120-109.

Наш співвітчизник з перших хвилин став працювати першим номером, захопивши центр рингу. Денис помітно перевершував опонента в швидкості і намагався максимально цим користуватися.

Починаючи з 2-го раунду Денис став поводитися помітно агресивніше, раз по раз притискаючи незграбного мексиканця.

3-тя трихвилинці ознаменувалася відкритими обмінами ударів. Боксери влаштували справжню рубку, під завісу якої українець перевірив підборіддя опонента чітким хуком.

В 4-му раунді Морено часто блазнював, демонструючи що удари українського боксера не завдають йому ніякої шкоди.

Ближче до екватора бою темп помітно впав, і спортсмени стали робити акцент на нечасті, але сильні удари. Відчувалося, що Берінчику не вистачає комбінаційних випадів, які б могли розтрощити захист опонента.

Спортсмен з Мексики легко закривався в блок і невисокий Денис ніяк не міг дістатися до підборіддя суперника. Кінцівка 6-го відрізу пройшла явно за українцем, кілька серйозно пошарпані Морено.

У 8-му раунді Берiнчик виявився на канвасi рингу, але рефері не побачив там нокдауну. Піднявшись на ноги наш спортсмен відразу кинувся в атаку і перевірив підборіддя мексиканського боксера джебом.

Денис продовжував йти вперед і в 9-й трихвилинці вже Морено, підсковзнувся, та впав на настил рингу.

Чемпіонські раунди пройшли за повного домінування Берінчика, який не зменшував обертів, однак в контратаках боксер з Мексики представляв серйозну загрозу.

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Берінчика вивезли на бій в клітці в наморднику

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 квітня Берiнчик (11-0, 7 КО) захистив титул в бою з 37-річним Ніхіто Аракавою (32-6-3, 18 КО) на прізвисько "японський Роккі".

Нагадаємо, що 22 грудня Берiнчик здобув ефектну перемогу нокаутом в поєдинку проти філіппінця Росекі Крістобаля.

На бій український чемпіон вийшов в образі персонажа легендарної гри.

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Особа
Денис Берінчик
Місце
Україна Бровари
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