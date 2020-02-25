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25 лютого • оновлено в 19:28
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Берiнчик після бою влаштував "розбірки" з Ломаченком

3.5т
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Український чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берiнчик (13-0, 7 КО) влаштував жартівливі розбірки з чемпіоном світу WBA, WBO і WBC Василем Ломаченком (14-1, 10 КО).

Після перемоги в Броварах над аргентинцем Ектором Сарм'єнто (21-2, 14 КО) Денис зустрівся в роздягальні з Василем, "пригрозивши" йому боєм.

"Я стану першим номером і пред'явлю тобі, зрозумів?!" – заявив Берiнчик, після чого всі присутні поруч засміялися, а боксери обнялися.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис перед боєм із Сарм'єнто вразив своїм виходом на ринг, з'явившись в образі Халка. Як і кіногерой із всесвіту Marvel, український боксер по дорозі в ринг без зусиль подолав кілька перешкод, розбивши скляні стіни.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Денис Берінчик Василь Ломаченко
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