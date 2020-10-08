Берінчик переміг нокаутом у чемпіонському бою. Відео

Максим Іншаков Бокс 23:17, 8.10.2020 Оновлено: 23:33, 8.10.2020

Український чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (14-0, 8 КО) впевнено переміг румунського боксера Віорела Сіміона (22-3, 9 КО) і захистив свій титул.

Поєдинок у селі Лісники Київської області на рингу розважального комплексу Equides Club завершився технічним нокаутом у 8-му раунді.

32-річний уродженець Краснодона Луганської області володів тотальною перевагою й під час зустрічі двічі відправив суперника в нокдаун. Після чергової серії пропущених ударів румун відмовився продовжувати поєдинок.

Зазначимо, що перед цією зустріччю Денис "вилетів" у ринг в образі Супермена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій крайній поєдинок Денис провів у лютому, успішно захистивши титул у бою проти чемпіона Аргентини Ектора Едгарда Сарм'єнто (21-2-0, 14 КО).

12-раундовий поєдинок на рингу ТРЦ "Термінал" у Броварах завершився перемогою українця за очками: 117: 111, 117: 112, 118: 110.

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