Берінчик – Морено: дивитися онлайн чемпіонський бій

Українець Денис Берінчик в суботу, 5 жовтня, провів захист чемпіонського пояса WBO International.

Наш співвітчизник в Броварах проводив поєдинок проти представника Мексики Патріціо Лопеса Морена. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію бою Берінчик – Морено.

Берінчик входить до топ-10 рейтингу Всесвітньої боксерської організації (WBO) в легкій вазі і сподівається на чемпіонський бій зі своїм співвітчизником Василем Ломаченком.

Денис Берінчик K2 Promotions

Бокс. Легка вага

Бій за чемпіонський пояс WBO International

Денис Берінчик (11-0, 7 КО, Україна) – Патріціо Лопес Морено (26-3, 19 КО, Мексика)

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БЕРІНЧИК ЗАХИЩАЄ ТИТУЛ. 120-108, 120-108, 120-109.

12 РАУНД. Активно працює українець. Але досить впевнено мексиканець тримається. Ще й відповідати встигає Морено. У кінцівці Денис встиг викинути серію в голову суперника.

11 РАУНД. У кутку Дениса радять дати вимахнутися Морено. Зрозуміло, що за очками явну перевагу українця, але такі бої потрібно нокаутом брати. Влучив українець в голову, але добити не зумів. Капу впустив мексиканець.

10 РАУНД. Трохи спав темп бою. Українець продовжує працювати по корпусу, але це не приносить успіху. Морено несподівано почав активно йти в атаку.

9 РАУНД. З перших секунд кинувся на суперника Денис. Потрапив українець в голову, але варто Морено. І навіть відповідає. Оп! Тепер уже гість на настилі. Але знову без нокдауна. Повне домінування нашого спортсмена.

8 РАУНД. Бій пішов в одну сторону. Мексиканець не встигає за діями Дениса. Намагається сховатися за блоком, але не особливо виходить. Опа. Берінчик опинився на настилі рингу. Без нокдауна, ситуативно.

7 РАУНД. У клінчі багато працює Морено. Денис кинувся на суперника і притиснув його до канатів. Терпить мексиканець. Відверто українець переграє опонента. Раз по раз пропускає Морено.

6 РАУНД. Берінчик продовжує утримувати центр рингу. Потрапив ще раз правою українець, але Морено тримає удари. Ще й відповідати намагається. Українець кинувся на добивання. Гонг рятує Морено.

5 РАУНД. Мексиканець почав працювати на середній дистанції. Пару раз пропустив Денис. В середині раунду Денис потряс суперника правим прямим. Тримається Морено. Мексиканець заряджений на удар.

4 РАУНД. Берінчик працює передньою рукою. Непогану серію провів українець, смутивши суперника. Українець вміло уникає атак Морено. Той намагається в'язати в клінчі.

3 РАУНД. Наш чемпіон впевнено себе почуває. Змушує промахуватися опонента. А сам прекрасно працює серіями. Влучив в голову здорово українець! Вже просто в одну сторону бій іде!

2 РАУНД. Багато ударів викидає Денис. Мексиканець в'яже темп в клінчах. Денис двічі потрапляє правим прямим. З кутку радять по корпусу працювати. Повна перевага українця в рингу.

1 РАУНД. Денис одразу зайняв центр рингу. Мексиканець явно більший. Зал активно підтримує українця. У розвідці проходить раунд. Обидва боксери працюють по корпусу суперника. Мексиканець по рингу бігає. Денис добре влучив справа.

БІЙ РОЗПОЧАВСЯ!

22:39. Берінчик вийшов. У клітці і секс-наряді. В образі канібала Лектора.

22:37. Виходить Морено на ринг. Під Таніту Тікарам.

22:28. Чекаємо виходу Берінчика!

10 ХВИЛИН ДО БОЮ. Завершився останній бій андеркарту. Малиновський перемогу здобув.

50 ХВИЛИН ДО БОЮ. Денис готовність демонструє.

60 ХВИЛИН ДО БОЮ. Промоутер Берінчика Олександр Красюк в інтерв'ю "Бегущему банкиру" заявив, що Денис не буде битися за титул чемпіона з Василем Ломаченко. Ось так.

100 ХВИЛИН ДОЯ. Йдуть у нас бої андеркарті поки.

ДОБА ДО БОЮ. Добрий вечір, дорогі друзі! У Броварах пройде вечір боксу, головною подією якого стане бій Дениса Берінчика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український суперчемпіон Василь Ломаченко офіційно отримав суперника.

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