Белью згадав нокаут від Усика, після якого нічого не пам'ятав: підсумки спорту 31 серпня

Білоруському футболістові Сергію Казеці зламали хребет під час затримання в Мінську, а британець Тоні Белью згадав про поразку від Олександра Усика.
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