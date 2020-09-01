Белью згадав нокаут від Усика, після якого нічого не пам'ятав: підсумки спорту 31 серпня

Білоруському футболістові Сергію Казеці зламали хребет під час затримання в Мінську, а британець Тоні Белью згадав про поразку від Олександра Усика.

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