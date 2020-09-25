Белью розповів, хто зможе побити Ломаченка, назвавши українця найкращим боксером світу

Олександр Чеканов Бокс 22:45, 25.09.2020

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью назвав українця Василя Ломаченка найкращим на сьогодні боксером планети.

На думку британця, є лише два бійці, які можуть зламати опір нашого співвітчизника.

"Теофімо Лопес і Теренс Кроуфорд – єдині боксери, в яких є шанс перемогти Василя Ломаченка. Єдиний спосіб, який може допомогти Лопесу побити Ломаченка, – це диктувати темп. Василь – найкращий боксер, якого я бачив з часів Роя Джонса-молодшого в його найкращі роки", – наводить слова Білями Bad left hook.

Відзначимо, що бій Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі відбудеться 17 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко зробив відверте зізнання, розповівши про втому від боксу.

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

Сивохо заявив, що Україні потрібно "виконувати зобов'язання" для досягнення миру

ОПЗЖ висунула кандидатом у Краматорську 19-річного сина Королевської

Нардеп Юрченко вніс заставу і вийшов із СІЗО

Катастрофа військового літака під Харковом: з 28 людей загинули 22

Хвора на COVID-19 дружина заступника мера Ірпеня померла після пологів