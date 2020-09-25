Белью розповів, хто зможе побити Ломаченка, назвавши українця найкращим боксером світу

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью назвав українця Василя Ломаченка найкращим на сьогодні боксером планети.

На думку британця, є лише два бійці, які можуть зламати опір нашого співвітчизника.

"Теофімо Лопес і Теренс Кроуфорд – єдині боксери, в яких є шанс перемогти Василя Ломаченка. Єдиний спосіб, який може допомогти Лопесу побити Ломаченка, – це диктувати темп. Василь – найкращий боксер, якого я бачив з часів Роя Джонса-молодшого в його найкращі роки", – наводить слова Білями Bad left hook.

Відзначимо, що бій Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі відбудеться 17 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко зробив відверте зізнання, розповівши про втому від боксу.