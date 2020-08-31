Белью про бій з Усиком: після сьомого раунду я нічого не пам'ятав

Британський боксер Тоні Белью зізнався, що був сильно приголомшений після поразки від українця Олександра Усика і не відразу прийшов до тями.

Згадуючи бій 2018-го року, він в той же час відзначив, що знав, як боксувати з українцем, і нагадав про своє лідерство за очками на момент зупинки поєдинку.

"Того вечора я був дуже різким на ногах. Я цілився в його тулуб і доніс кілька ударів. Я лідирував в цьому бою, оскільки ретельно вивчав Усика. Якби я змушував Олександра промахуватися і контратакував у відповідь, то зміг би перемогти його. Знав, як боксувати з цим хлопцем. Все йшло ідеально протягом шести раундів. А в наступному раунді почала наближатися катастрофа. Після сьомого раунду я прийшов у свій куток і нічого не пам'ятав. Отямився, коли вже сидів в роздягальні ", – наводить слова Білями fightnews.info.

Нагадаємо, Олександр Усик переміг Тоні Белью у восьмому раунді, відправивши суперника в глибокий нокаут. Поєдинок став останнім в кар'єрі британця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський промоутер Едді Хірн назвав орієнтовну дату бою Усик – Чісора.

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