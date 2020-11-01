Белью про бій Усик – Чісора: судді обійшлися дуже жорстоко

Колишній суперник Олександра Усика (18-0, 13 КО) Тоні Белью прокоментував перемогу українця над британцем Дереком Чісорою (32-10, 23 КО).

Белью вважає, що ніхто б не скаржився, якби Чісора переміг.

"Ви не можете бути найкращим боксером, отримавши вдвічі більше ударів, ніж інший хлопець. Як на мене, Чісора переграв Усика. Судді обійшлися з ним дуже жорстко", – сказав Белью.

31 жовтня Олександр Усик переміг британця Дерека Чісору в поєдинку за титул офіційного претендента на бій за звання чемпіона світу за версією WBO.

Пізніше з'явився коментар британця, а також відео з найкращими моментами битви.

Усик здобув перемогу над Тоні Белью 10 листопада 2018-го в Манчестері. Саша нокаутував свого суперника у восьмому раунді.