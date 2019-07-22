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Белью "напав" на Усика в Лондоні: спортивні підсумки 21 липня

2.2т Читати матеріал російською

Легендарний філіппінський боксер Менні Пакьяо здобув важку перемогу над Кейтом Турманом, відправивши суперника в нокдаун у першому раунді, а "Динамо" програло новачку УПЛ.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 21 липня.

Крім того, британець Тоні Белью влаштував теплий прийом Олександру Усику в Лондоні. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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Особи
Василь Ломаченко Тоні Белью Олександр Усик Менні Пакьяо
Тег
ФК Динамо Київ
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