Батько Ф'юрі назвав безумством рішення Чісори погодитися на бій з Усиком

Батько чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі Джон прокоментував майбутній поєдинок Дерека Чісори проти Олександра Усика.

Як повідомляє видання klitschko-brothers, Ф'юрі-старший вважає, що українець стане вкрай незручним суперником для британця. Він також зазначив, що стиль нашого співвітчизника нагадує йому його сина Тайсона.

"Цей бій – помилка. Чісора добре виглядає проти суперників, які йдуть на нього. Усик – чудовий технік, він добре рухається, він боксує, у нього є багато боксерських трюків. Чісора не ладнає з такими суперниками. Це схоже на другий бій Дерека з Тайсоном. Своїми діями Усик у чомусь схожий на Тайсона. Боксери, які рухаються, – це криптоніт для Чісори. Якщо чесно, я не знаю, чому Чісора погодився на це. Мабуть, йому добре заплатили. Якщо ні, то це безумство" , – заявив Джон Ф'юрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо офіційну дату бою між Усиком і Чісорою. В Україні поєдинок покаже популярний медіасервіс.