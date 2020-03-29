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29 березня • оновлено в 14:22
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Батько боксера Ентоні Ярда помер від коронавірурсу

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Колишній претендент на титул чемпіона світу за версією WBO в напівважкій вазі Ентоні Ярд розповів, що коронавірус забрав у нього батька, який до того не відчував проблем зі здоров'ям.

"Я дуже закрита людина, і я до сих пір в стані шоку, але, можливо, ця інформація змусить когось залишитися вдома. Батько помер від коронавiрусу. Він був здоровим і не відчував проблем. Чим менше людей дотримується карантин, тим більше це буде поширюватися. Я не лікар, але знаю: чим рідше ви будете залишати будинок, тим вищі шанси залишитися здоровими. Це серйозно, і не варто ризикувати", - написав Ярд у себе в Instagram.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Ярд бився за титул чемпіона світу з Сергієм Ковальовим і програв росіянину нокаутом.

23 березня екстренер каталонського "Еспаньола" Беніто Жоанет помер від коронавiрусу. COVID-19 погіршив і без того поганий стан тренера.

Раніше від коронавiрусу помер колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс. Також перший випадок зараження на коронавірус був виявлений у футбольному клубі "Барселона".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Ентонi Ярд
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