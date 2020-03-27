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27 березня • оновлено в 13:58
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Батько американського чемпіона відправив Ломаченка на пенсію

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Батько "звичайного" чемпіона WBC в легкій вазі Девіна Хейні Білл заявив, що українець Василь Ломаченко, який володіє титулами WBC, WBA і WBO, знаходиться "в кінці дуже короткої кар'єри".

"Звичайно, Ломаченка описують, як одного з найвеличніших спортсменів, і я не відбираю це у нього. Я повністю поважаю те, що роблять він і його команда. Але ми думаємо інакше. Ми вважаємо, що його можна перемогти. Ми вважаємо, що він знаходиться в кінці своєї дуже короткої професійної кар'єри. Чим пізніше відбудеться бій проти Девіна, тим гірше для Ломаченка", – сказав Білл Хейні в інтерв'ю на YouTube-каналі Fight Hub TV.

Батько Девіна Хейні Білл

Батько Девіна Хейні Білл

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський боксер особисто заявляв про свою готовність побити Василя Ломаченка, на що українець лише посміявся над Хейні, поставивши його на місце.

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Особа
Василь Ломаченко
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