Відомий важкоатлет Михайло Кокляєв прокоментував свою поразку в боксерському поєдинку проти знаменитого бійця MMA Олександра Емельяненко.

"Пам'ятаю, що влучав-влучав. Пішов в розмін: бам-бам-бам і все. Але на початку відчував, що дістаю. Це було легше, ніж з моїми спаринг-партнерами – Борей і Костею. Мій косяк в тому, що я вирішив закінчити бій прямо зараз. Тому що Саня не в формі. Але у нього все на рефлексах. А у мене жадібність – ручки опустив і понісся. А Саня в цей момент свої криві удари закинув і все. По диханню все було нормально. Після нокдауну я сіпнувся туди продовжувати, але мені сказали: все-все-все, досить", – розповів Кокляєв відразу після бою.

як повідомляв OBOZREVATEL, зоряний поєдинок Ємельяненко - Кокляєв тривав менше раунду: професійний боєць MMA в Москві легко розібрався з легендою важкої атлетики . Зустріч завершилася за 2 хвилини і 27 секунд, після того як 38-річний боєць потужним ударом відправив у важкий нокаут 40-річного пауерлифтера.

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