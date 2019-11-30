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1 грудня • оновлено в 06:18
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"Бам-бам і все": Кокляєв прокоментував бій з Ємельяненком

"Бам-бам і все": Кокляєв прокоментував бій з Ємельяненком
Зустріч пройшла в Москві і завершилася достроково
14.1т Читати матеріал російською

Відомий важкоатлет Михайло Кокляєв прокоментував свою поразку в боксерському поєдинку проти знаменитого бійця MMA Олександра Емельяненко.

"Пам'ятаю, що влучав-влучав. Пішов в розмін: бам-бам-бам і все. Але на початку відчував, що дістаю. Це було легше, ніж з моїми спаринг-партнерами – Борей і Костею. Мій косяк в тому, що я вирішив закінчити бій прямо зараз. Тому що Саня не в формі. Але у нього все на рефлексах. А у мене жадібність – ручки опустив і понісся. А Саня в цей момент свої криві удари закинув і все. По диханню все було нормально. Після нокдауну я сіпнувся туди продовжувати, але мені сказали: все-все-все, досить", – розповів Кокляєв відразу після бою.

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"Довб*ний сором": росіяни в люті від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв

як повідомляв OBOZREVATEL, зоряний поєдинок Ємельяненко - Кокляєв тривав менше раунду: професійний боєць MMA в Москві легко розібрався з легендою важкої атлетики . Зустріч завершилася за 2 хвилини і 27 секунд, після того як 38-річний боєць потужним ударом відправив у важкий нокаут 40-річного пауерлифтера.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Олександр Емельяненко
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Получить п и з д ы от оттраханного-это пиздец)))
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Petrov Valery
Petrov Valery
Ну-ну. Фи Обозу, а Феде респект. Да, коряв. Но эффективен.
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