Багаторазовий чемпіон України загинув у страшній ДТП

У Запоріжжі загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу, чемпіон Кубка Європи і Кубка світу Олександр Власенко.

18-річний спортсмен потрапив у страшну ДТП увечері 27 березня. Трагедія сталася о 19:20 на перехресті вул. Ігоря Сікорського та вул. Віктора Духовченка.

Автомобіль ЗАЗ-1103 "Славута", за кермом якого був Власенко, не розминувся з фурою. Легковик був зім'ятий багатотонною вантажівкою, перетворившись на купу металобрухту. В результаті зіткнення водій ЗАЗ загинув на місці події, повідомляє Forpost.

Олександр Власенко Forpost

ДТП із Олександром Власенком Forpost

ДТП із Олександром Власенком Forpost

Олександр Власенко zanoza-news.com

Олександр Власенко zanoza-news.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в жахливій дорожньо-транспортній пригоді на автодорозі Луцьк — Ковель, поблизу села Свидники Ковельського району, розбився скандальний український баскетболіст Андрій Романиця. Його дружина Оксана потрапила в реанімацію.

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