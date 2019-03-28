Багаторазовий чемпіон України загинув у страшній ДТП

У Запоріжжі загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу, чемпіон Кубка Європи і Кубка світу Олександр Власенко.
18-річний спортсмен потрапив у страшну ДТП увечері 27 березня. Трагедія сталася о 19:20 на перехресті вул. Ігоря Сікорського та вул. Віктора Духовченка.
Автомобіль ЗАЗ-1103 "Славута", за кермом якого був Власенко, не розминувся з фурою. Легковик був зім'ятий багатотонною вантажівкою, перетворившись на купу металобрухту. В результаті зіткнення водій ЗАЗ загинув на місці події, повідомляє Forpost.
Олександр Власенко
Forpost
ДТП із Олександром Власенком
Forpost
ДТП із Олександром Власенком
Forpost
Олександр Власенко
zanoza-news.com
Олександр Власенко
zanoza-news.com
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