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Багаторазовий чемпіон України загинув у страшній ДТП

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У Запоріжжі загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу, чемпіон Кубка Європи і Кубка світу Олександр Власенко.

18-річний спортсмен потрапив у страшну ДТП увечері 27 березня. Трагедія сталася о 19:20 на перехресті вул. Ігоря Сікорського та вул. Віктора Духовченка.

Автомобіль ЗАЗ-1103 "Славута", за кермом якого був Власенко, не розминувся з фурою. Легковик був зім'ятий багатотонною вантажівкою, перетворившись на купу металобрухту. В результаті зіткнення водій ЗАЗ загинув на місці події, повідомляє Forpost.

Олександр Власенко

Олександр Власенко

Forpost

ДТП із Олександром Власенком

ДТП із Олександром Власенком

Forpost

ДТП із Олександром Власенком

ДТП із Олександром Власенком

Forpost

Олександр Власенко

Олександр Власенко

zanoza-news.com

Олександр Власенко

Олександр Власенко

zanoza-news.com

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Тема
кікбоксинг
Місце
УкраїнаЗапоріжжя
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