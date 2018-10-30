"Багато чого довів": Ломаченко привів у захват знаменитого чемпіона

Екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях філіппінець Ноніто Донейр не сумнівається у перемозі Василя Ломаченка над пуерторіканцем Хосе Педрасою в об'єднавчому поєдинку, на кону якого стоятимуть пояси WBO і WBA в легкій вазі.

"Для того, щоб повірити в стиль Ломаченка, мені було потрібно чимало часу, але його останній бій мені багато чого довів. Василь — неймовірний боєць, дуже розумний і дуже хитрий. Він просто розуміє бокс, і на п'ять-десять кроків випереджає усіх. Вважаю, що Ломаченко переможе Педрасу".

Нагадаємо, що перший у кар'єрі українця об'єднавчий бій із Хосе Педрасо Ломаченко проведе 8 грудня у Нью-Йорку.

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