МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Багато чого довів": Ломаченко привів у захват знаменитого чемпіона

4.4тЧитати матеріал російською

Екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях філіппінець Ноніто Донейр не сумнівається у перемозі Василя Ломаченка над пуерторіканцем Хосе Педрасою в об'єднавчому поєдинку, на кону якого стоятимуть пояси WBO і WBA в легкій вазі.

"Для того, щоб повірити в стиль Ломаченка, мені було потрібно чимало часу, але його останній бій мені багато чого довів. Василь — неймовірний боєць, дуже розумний і дуже хитрий. Він просто розуміє бокс, і на п'ять-десять кроків випереджає усіх. Вважаю, що Ломаченко переможе Педрасу".

Новини
''Він хоча б вірить?'' Ломаченко висміяв Педрасу

Нагадаємо, що перший у кар'єрі українця об'єднавчий бій із Хосе Педрасо Ломаченко проведе 8 грудня у Нью-Йорку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Василь Ломаченко відверто розповів, як складаються його стосунки із батьком

Читайте всі новини по темі "WBO" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
WBOWBA
Особи
Василь ЛомаченкоХосе Педраса Гонсалес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги